Одержавший победу на выборах президента США Дональд Трамп не пишет историю. Об этом заявил журналист Владимир Соловьёв, рассказавший во время во время марафона «Знание. Первые», где на самом деле пишется история.

«Ты можешь покорять сердца всех девчонок мира. Но какой ты мужчина, ты узнаешь только там (на СВО. — Прим. Life.ru). И про себя, и про жизнь, и про Родину. Они (солдаты. — Прим. Life.ru) пишут историю там. Не Дональд Трамп, не Камала Харрис, не все те здесь, которые так и не поняли, что мы проживаем один из самых важных моментов нашей истории», — утверждал телеведущий.