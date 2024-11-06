«Он не пишет историю»: Соловьёв подпортил триумф Дональду Трампу
Соловьёв: Трамп не пишет историю, участвуя в американских выборах
Дональд Трамп. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis
Одержавший победу на выборах президента США Дональд Трамп не пишет историю. Об этом заявил журналист Владимир Соловьёв, рассказавший во время во время марафона «Знание. Первые», где на самом деле пишется история.
«Ты можешь покорять сердца всех девчонок мира. Но какой ты мужчина, ты узнаешь только там (на СВО. — Прим. Life.ru). И про себя, и про жизнь, и про Родину. Они (солдаты. — Прим. Life.ru) пишут историю там. Не Дональд Трамп, не Камала Харрис, не все те здесь, которые так и не поняли, что мы проживаем один из самых важных моментов нашей истории», — утверждал телеведущий.
Неизвестно, желает ли Трамп оставить свой след в истории так, чтобы через века о нём помнили потомки, однако ранее он заявил о своей победе на выборах президента США, после чего пообещал подвести к концу все войны в мире. Если республиканец преуспеет, то «попадание в историю» ему обеспечено.