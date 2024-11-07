Си Цзиньпин поздравил Трампа с победой на выборах в США

Председатель КНР Си Цзиньпин связался с Дональдом Трампом, чтобы поздравить его с победой на президентских выборах в США. Звонок, по данным CNN, стал частью усилий мировых лидеров наладить диалог с Трампом через официальные и неформальные каналы.

При этом в китайском посольстве в Вашингтоне в ответ на запрос журналистов заявили, что не обладают информацией для комментариев.