Си Цзиньпин поздравил Трампа с победой на выборах в США
Председатель КНР Си Цзиньпин. Обложка © flickr / fitnessbazacom
Председатель КНР Си Цзиньпин связался с Дональдом Трампом, чтобы поздравить его с победой на президентских выборах в США. Звонок, по данным CNN, стал частью усилий мировых лидеров наладить диалог с Трампом через официальные и неформальные каналы.
При этом в китайском посольстве в Вашингтоне в ответ на запрос журналистов заявили, что не обладают информацией для комментариев.
Ранее Камала Харрис выступила перед сторонниками и призвала Демократическую партию признать поражение на президентских выборах. Она также подтвердила, что созвонилась с Трампом и поздравила его с победой. Ранее кандидат от Республиканской партии объявил себя 47-м президентом в истории Соединённых Штатов.