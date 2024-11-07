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6 ноября, 22:22

Си Цзиньпин поздравил Трампа с победой на выборах в США

Председатель КНР Си Цзиньпин. Обложка © flickr / fitnessbazacom

Председатель КНР Си Цзиньпин. Обложка © flickr / fitnessbazacom

Председатель КНР Си Цзиньпин связался с Дональдом Трампом, чтобы поздравить его с победой на президентских выборах в США. Звонок, по данным CNN, стал частью усилий мировых лидеров наладить диалог с Трампом через официальные и неформальные каналы.

При этом в китайском посольстве в Вашингтоне в ответ на запрос журналистов заявили, что не обладают информацией для комментариев.

Байден вслед за Харрис поздравил Трампа с победой на выборах
Байден вслед за Харрис поздравил Трампа с победой на выборах

Ранее Камала Харрис выступила перед сторонниками и призвала Демократическую партию признать поражение на президентских выборах. Она также подтвердила, что созвонилась с Трампом и поздравила его с победой. Ранее кандидат от Республиканской партии объявил себя 47-м президентом в истории Соединённых Штатов.

Артём Гапоненко
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