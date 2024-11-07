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6 ноября, 21:40

Стоимость биткоина обновила исторический максимум

Стоимость биткоина впервые в истории превысила 76 тысяч долларов

Стоимость биткоина в ходе торгов превысила исторический максимум, добравшись до отметки 76,4 тысячи долларов. Об этом свидетельствуют данные площадки Binance.

На 00:12 мск цена криптовалюты росла на 9,30%. Спустя четыре минуты рост стоимости замедлился, к 00:37 мск биткоин торгуется на уровне 75,854 долларов (+9,12%).

Названа неожиданная причина обнищания людей из-за биткоина
Названа неожиданная причина обнищания людей из-за биткоина

Стоимость биткоина начала расти на фоне президентских выборов в США. Напомним, их выиграл республиканец Дональд Трамп, действующий лидер Белого дома Джо Байден уже поздравил политика с победой.

Обложка ©

Unsplash / Traxer

Артур Лапсаков
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