Стоимость биткоина обновила исторический максимум

Стоимость биткоина в ходе торгов превысила исторический максимум, добравшись до отметки 76,4 тысячи долларов. Об этом свидетельствуют данные площадки Binance.

На 00:12 мск цена криптовалюты росла на 9,30%. Спустя четыре минуты рост стоимости замедлился, к 00:37 мск биткоин торгуется на уровне 75,854 долларов (+9,12%).