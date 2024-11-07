Стоимость биткоина обновила исторический максимум
Стоимость биткоина впервые в истории превысила 76 тысяч долларов
Стоимость биткоина в ходе торгов превысила исторический максимум, добравшись до отметки 76,4 тысячи долларов. Об этом свидетельствуют данные площадки Binance.
На 00:12 мск цена криптовалюты росла на 9,30%. Спустя четыре минуты рост стоимости замедлился, к 00:37 мск биткоин торгуется на уровне 75,854 долларов (+9,12%).
Стоимость биткоина начала расти на фоне президентских выборов в США. Напомним, их выиграл республиканец Дональд Трамп, действующий лидер Белого дома Джо Байден уже поздравил политика с победой.
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