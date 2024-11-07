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7 ноября, 04:50

В Калужской области в пусковую установку загрузили баллистическую ракету «Ярс»

Межконтинентальная баллистическая ракета РК «Ярс». Обложка © Telegram / Минобороны России

Межконтинентальная баллистическая ракета РК «Ярс». Обложка © Telegram / Минобороны России

В Козельском ракетном соединении, расположенном в Калужской области, была произведена загрузка межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс» в шахтную пусковую установку. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале Министерства обороны России.

Межконтинентальная баллистическая ракета РК «Ярс». Видео © Telegram / Минобороны России

Установка ракеты осуществлялась с помощью специального транспортно-загрузочного агрегата, а весь процесс занял несколько часов.

В ведомстве отметили, что перевооружение Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) включает не только оснащение войск новыми ракетными комплексами, но и создание современной социальной инфраструктуры для улучшения условий подготовки дежурных сил и повышения качества боевого дежурства.

Предполагается, что реализация этих мероприятий позволит значительно повысить долю современных ракетных комплексов стратегического назначения в составе войск и расширить возможности группировки для выполнения поставленных задач.

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Ранее США провели очередной тестовый запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. В прошлый раз пуск ракеты Minuteman III с ядерной боеголовкой состоялся в американском штате Небраска в сентябре.

Артём Гапоненко
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