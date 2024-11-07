В Калужской области в пусковую установку загрузили баллистическую ракету «Ярс»

В Козельском ракетном соединении, расположенном в Калужской области, была произведена загрузка межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс» в шахтную пусковую установку. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале Министерства обороны России.

Межконтинентальная баллистическая ракета РК «Ярс». Видео © Telegram / Минобороны России

Установка ракеты осуществлялась с помощью специального транспортно-загрузочного агрегата, а весь процесс занял несколько часов.

В ведомстве отметили, что перевооружение Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) включает не только оснащение войск новыми ракетными комплексами, но и создание современной социальной инфраструктуры для улучшения условий подготовки дежурных сил и повышения качества боевого дежурства.