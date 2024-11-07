Бывший глава Коми перешёл на работу в Минобороны РФ

Ранее Владимир Уйба сообщил о своём уходе с поста главы Республики Коми. Тогда чиновник сообщил, что Владимир Путин хочет видеть его на другой должности. Чиновник занимал этот пост с 2020 года. Врио главы Коми был назначен Ростислав Гольдштейн.