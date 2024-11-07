Путин на «Валдае»
Выборы в США
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 ноября, 07:41

Бывший глава Коми перешёл на работу в Минобороны РФ

Экс-глава Коми Уйба стал замначальника военно-медицинского управления Минобороны

Владимир Уйба. Обложка © Telegram / VladimirUyba

Владимир Уйба. Обложка © Telegram / VladimirUyba

Бывший глава Республики Коми Владимир Уйба займёт пост первого заместителя начальника Главного военно-медицинского управления Минобороны России. Об этом сообщает ТАСС.

«Владимир Уйба назначен первым заместителем начальника Главного военно-медицинского управления Минобороны России. Указ о его назначении подписал президент России Владимир Путин», — сообщили агентству в пресс-службе главы республики.

Путин назначил главу ОАК Юрия Слюсаря врио губернатора Ростовской области
Путин назначил главу ОАК Юрия Слюсаря врио губернатора Ростовской области

Ранее Владимир Уйба сообщил о своём уходе с поста главы Республики Коми. Тогда чиновник сообщил, что Владимир Путин хочет видеть его на другой должности. Чиновник занимал этот пост с 2020 года. Врио главы Коми был назначен Ростислав Гольдштейн.

Владимир Озеров
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Путин
  • Политика России
  • Региональные власти
  • Политика
  • Коми, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar