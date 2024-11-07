Бывший глава Коми перешёл на работу в Минобороны РФ
Экс-глава Коми Уйба стал замначальника военно-медицинского управления Минобороны
Владимир Уйба. Обложка © Telegram / VladimirUyba
Бывший глава Республики Коми Владимир Уйба займёт пост первого заместителя начальника Главного военно-медицинского управления Минобороны России. Об этом сообщает ТАСС.
«Владимир Уйба назначен первым заместителем начальника Главного военно-медицинского управления Минобороны России. Указ о его назначении подписал президент России Владимир Путин», — сообщили агентству в пресс-службе главы республики.
Ранее Владимир Уйба сообщил о своём уходе с поста главы Республики Коми. Тогда чиновник сообщил, что Владимир Путин хочет видеть его на другой должности. Чиновник занимал этот пост с 2020 года. Врио главы Коми был назначен Ростислав Гольдштейн.