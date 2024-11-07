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7 ноября, 10:00

Камера сняла страшную смерть велосипедиста, пробившего головой лобовое стекло авто в Раменском

В Раменском велосипедист пробил головой лобовое стекло легковушки и погиб

Место гибели велосипедиста в Раменском. Фото © Telegram / «Подмосковная полиция»

Место гибели велосипедиста в Раменском. Фото © Telegram / «Подмосковная полиция»

Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП в Раменском городском округе, в котором сегодня погиб мужчина. По предварительной информации, водитель «Форда» наехал на велосипедиста. Удар был такой силы, что 55-летний мужчина пробил головой лобовое стекло легковушки и почти полностью влетел в салон машины. Он погиб на месте.

Место гибели велосипедиста в Раменском. Видео © VK / Вышка

«По предварительной информации, мужчина 1989 г.р., управляя легковым автомобилем марки «Форд», совершил наезд на гражданина 1969 г.р., который передвигался на велосипеде по краю проезжей части в попутном направлении», — сообщает телеграм-канал Подмосковной полиции.

Момент гибели велосипедиста в Раменском. Видео © Прокуратура Московской области

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в установленном законом порядке. Контролирует процесс региональная прокуратура. Там уточнили, что трагеди япроизошла около 7 утра на улице Ким посёлке Ильинский в Раменском.

Ранее Life.ru сообщал о ДТП в Красноярском крае, где перевернулся автобус с пассажирами. В момент аварии в транспортом средстве было 36 пассажиров: 18 из них пострадали. Сейчас на месте страшной аварии работает следственно-оперативная группа, выясняются причины аварии.

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Алена Пенчугина
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