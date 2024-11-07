Шойгу: Ситуация на театре боевых действий складывается не в пользу Киева
Ситуация на театре боевых действий складывается явно не в пользу украинской стороны, заметил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. Поэтому, по его словам, сейчас киевским западным партнёрам пора сделать выбор: они могут и дальше продолжать население Незалежной или же попробовать решить ситуацию дипломатическим путём с помощью переговоров.
«Сейчас, когда ситуация на театре боевых действий складывается не в пользу киевского режима, Запад поставлен перед выбором: продолжать его финансирование и уничтожение украинского населения или признать сложившиеся реалии и начать договариваться», — заявил Шойгу на заседании секретарей советов безопасности стран СНГ в Москве.
Вероятно, США ещё сами не определились, ведь накануне стало известно, что нынешняя администрация президента США Джо Байдена в спешке хочет передать Украине новый военный пакет, перед тем как Дональд Трамп вернётся в Белый дом. Речь идёт о помощи на сумму более шести миллиардов долларов. Между тем, наши парни в зоне СВО одерживают всё новые и новые победы. Они уверенно наступают, вчера им удалось освободить Антоновку и Максимовку в ДНР.
Минобороны России