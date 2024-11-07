Ситуация на театре боевых действий складывается явно не в пользу украинской стороны, заметил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. Поэтому, по его словам, сейчас киевским западным партнёрам пора сделать выбор: они могут и дальше продолжать население Незалежной или же попробовать решить ситуацию дипломатическим путём с помощью переговоров.