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7 ноября, 09:17

Шойгу: Ситуация на театре боевых действий складывается не в пользу Киева

Ситуация на театре боевых действий складывается явно не в пользу украинской стороны, заметил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. Поэтому, по его словам, сейчас киевским западным партнёрам пора сделать выбор: они могут и дальше продолжать население Незалежной или же попробовать решить ситуацию дипломатическим путём с помощью переговоров.

«Сейчас, когда ситуация на театре боевых действий складывается не в пользу киевского режима, Запад поставлен перед выбором: продолжать его финансирование и уничтожение украинского населения или признать сложившиеся реалии и начать договариваться», — заявил Шойгу на заседании секретарей советов безопасности стран СНГ в Москве.

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Вероятно, США ещё сами не определились, ведь накануне стало известно, что нынешняя администрация президента США Джо Байдена в спешке хочет передать Украине новый военный пакет, перед тем как Дональд Трамп вернётся в Белый дом. Речь идёт о помощи на сумму более шести миллиардов долларов. Между тем, наши парни в зоне СВО одерживают всё новые и новые победы. Они уверенно наступают, вчера им удалось освободить Антоновку и Максимовку в ДНР.

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Минобороны России

Николь Вербер
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