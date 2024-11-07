В США предупредили о возможном ударе Киева по ядерным объектам России
Foreign Affairs: Украина может случайно нанести удар по ядерным объектам России
Журналисты Foreign Affairs заявили, что Украина может случайно атаковать ядерные объекты России, что приведёт к эскалации конфликта до ядерной войны. По данным источника, как минимум 14 российских ядерных хранилищ находятся в зоне досягаемости украинских ракет и беспилотников.
Автор статьи считает, что, хотя нет признаков намеренного нацеливания украинских сил на эти объекты, есть риск случайного удара, а также возможность преднамеренной атаки или кражи боеголовок.
«Ещё более опасной является возможность того, что украинский ракетный удар или территориальный захват могут привести к хаосу в работе хранилища, что позволит злоумышленникам захватить ядерные боеголовки или непреднамеренно спровоцировать эскалацию ядерного конфликта со стороны России», — говорится в тексте статьи.
Ранее Владимир Зеленский поставил перед западными странами ультиматум — «либо у Украины будет ядерное оружие, либо она вступит в НАТО». По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, после этого заявления Запад заткнул рот лидеру киевского режима очередным денежным траншем, чтобы тот «не вякал».
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