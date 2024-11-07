В США предупредили о возможном ударе Киева по ядерным объектам России

Журналисты Foreign Affairs заявили, что Украина может случайно атаковать ядерные объекты России, что приведёт к эскалации конфликта до ядерной войны. По данным источника, как минимум 14 российских ядерных хранилищ находятся в зоне досягаемости украинских ракет и беспилотников.

Автор статьи считает, что, хотя нет признаков намеренного нацеливания украинских сил на эти объекты, есть риск случайного удара, а также возможность преднамеренной атаки или кражи боеголовок.