Эксперты ЭИСИ обсудили итоги выборов в США, Молдавии и Грузии

Заметным событием в электоральной повестке стала победа республиканца Дональда Трампа на президентских выборах в США — победа, одержанная несмотря на многочисленные нарушения и фальсификации, начал дискуссию модератор круглого стола, доцент Финансового университета при Правительстве РФ, директор Центра политического анализа, член Общественной палаты города Москвы Павел Данилин. Политолог напомнил, что окончательные итоги выборов будут подведены только 17 декабря на заседании коллегии выборщиков.

«У выборщиков нет установленной единым законом прямой обязанности голосовать согласно воле избирателей своего штата. Однако мало кто сомневается, что они проголосуют соответствующим образом, ведь по предварительным прогнозам Трамп набирает около 300 голосов выборщиков, тогда как за Камалу Харрис немногим больше 220, нивелировать такой разрыв будет непросто», – подчеркнул Павел Данилин.

Победа Трампа обусловлена тем, что он уделял значительное внимание внутренней повестке, особенно вопросам экономики и миграции, считает заместитель генерального директора КГ «Полилог» по GR, эксперт ЭИСИ Никита Сетов. При этом его внешнеполитическая позиция, особенно по украинскому конфликту и ситуации на Ближнем Востоке, остается неясной.

Никита Сетов считает, что победа Трампа обусловлена тем, что он уделял значительное внимание внутренней повестке. Видео © ЭИСИ

«Общие черты выборов в США, Молдове, и Грузии — это поляризация общества, которую мы наблюдаем по результатам голосования. Поэтому главный вывод: мир всё ещё остаётся в процессе пересборки, где России предстоит с той же интенсивностью отстаивать свои национальные интересы, не возлагая особых надежд на штаб Трампа», – заключил Никита Сетов.

Россия не питает абсолютно никаких иллюзий относительно будущего президентства Дональда Трампа и продолжит стремиться к созданию справедливого, многополярного мирового порядка, независимо от итогов выборов президента в Соединенных Штатах, заявил политолог, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Мартынов. Он подчеркнул, что внутриамериканский межпартийный консенсус по сдерживанию РФ никуда не делся.

«Трамп вступил в жёсткое противостояние внутри "дипстейта", и этот дискурс — либо мы будем выстраивать отношения, либо мировая война — оказал существенное влияние на итоги выборов. Американцы не хотят войны», – сказал Алексей Мартынов.

Политолог, член Экспертного клуба «Дигория», соучредитель Центра международного взаимодействия и сотрудничества Алексей Малинин уверен, что народ Грузии, проголосовав за партию «Грузинская мечта», продемонстрировал стремление к независимости от гегемонии.

«Как показало время, грузины устали от диктата США, который принес стране множество вооруженных конфликтов. Убежден, что Грузия будет и дальше двигаться по намеченному пути суверенного развития. Наверняка ей будут активно пытаться мешать, но посмотрим, что именно Грузии предложит новый президент США Дональд Трамп», – подчеркнул Алексей Малинин.

Майя Санду проиграла конкуренту по голосам внутри страны, но воспользовалась поддержкой иностранной диаспоры, отметил заместитель председателя Комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев. При этом победу обеспечили 3% голосов, которые были получены за счет вбросов и фальсификаций.

Олег Матвейчев объяснил, почему Майю Санду вряд ли можно назвать легитимным президентом. Видео © ЭИСИ

«Ни в глазах молдаван, ни в глазах всего мира и даже, я думаю, в глазах Европейского Союза победа Санду не выглядит убедительной. Санду вряд ли можно назвать легитимным президентом. А этот так называемый курс на евроинтеграцию, который в результате референдума был достигнут, также, безусловно, не поддержан большинством молдаван», – сказал Олег Матвейчев.

На фоне прошедших выборов можно говорить о том, что в мире есть разочарование в самой западной цивилизации, считает политолог Николай Миронов.

«Сейчас меняется само положение США в мире. Трамп мне кажется более подходящей фигурой, чтобы вписаться в этот новый мир, возникающий благодаря усилиям России, которая не стала соглашаться с навязанными моделями и ценностями», – отметил Николай Миронов.

США больше не гегемон и не может удерживать «в узде» своих бывших сателлитов, отметил доктор политических наук, декан факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве РФ Павел Селезнев. По его словам, в мире складывается понимание, что пора сбросить финансовые, экономические цепи и оковы и начать реализовывать свой собственный сценарий и защищать свой собственный суверенитет.