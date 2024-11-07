Трамп всего за сутки рекордно обогатил самых состоятельных людей мира
BBI: Победа Трампа принесла богатейшим людям мира рекордные $63,5 млрд за сутки
Состояние десяти самых богатых людей мира, возглавляемых Илоном Маском, увеличилось на рекордные 63,5 миллиарда долларов за последние сутки благодаря росту фондовых рынков после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. Такие данные следуют из Bloomberg Billionaires Index (BBI).
Агентство подчеркивает, что это самый значительный суточный прирост с момента начала составления BBI в 2012 году.
Президентские выборы в США состоялись 5 ноября. Действующая вице-президент Камала Харрис представляла Демократическую партию, а Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп, который и был объявлен победителем выборов примерно в два часа ночи по времени Вашингтона (10:00 мск), так как он выиграл во всех ключевых штатах. После этого он выступил перед своими сторонниками во Флориде и подтвердил свою победу.
Kandinsky 3.1 / Life.ru