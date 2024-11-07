ПАО «ОАК»: Истребитель Су-57 впервые будет представлен за рубежом

ПАО «ОАК» сообщило, что Су-57 впервые будет представлен за рубежом. С 12 по 17 ноября в Китае истребитель примет участие в лётной программе выставки, посетители также смогут «полетать» на интерактивном тренажёре Су-57Э с применением виртуальной реальности.

«Акцент в работе нашей делегации будет сделан на обсуждении вопросов международного сотрудничества. Россия и Китай являются давними партнёрами в авиации и намерены продолжать сотрудничество во всех сегментах», — поделились в ПАО «ОАК».