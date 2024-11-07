ПАО «ОАК»: Истребитель Су-57 впервые будет представлен за рубежом
ПАО «ОАК» сообщило, что Су-57 впервые будет представлен за рубежом. С 12 по 17 ноября в Китае истребитель примет участие в лётной программе выставки, посетители также смогут «полетать» на интерактивном тренажёре Су-57Э с применением виртуальной реальности.
«Акцент в работе нашей делегации будет сделан на обсуждении вопросов международного сотрудничества. Россия и Китай являются давними партнёрами в авиации и намерены продолжать сотрудничество во всех сегментах», — поделились в ПАО «ОАК».
А ранее Life.ru рассказывал, что Россия вскоре вернётся к созданию пассажирских сверхзвуковых самолётов. По словам вице-премьера Виталия Савельева, страна создаст эти крылатые машины в ближайшее время. А в прошлом году сообщалось о создании нового транспортника на базе Ил-112. Авиастроители хотели создать лёгкий военно-транспортный самолёт, который заменит в войсках Ан-26 и Ан-72.
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