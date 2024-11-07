Политолог ответил грубо, но честно о помощи Трампа России

Россия должна рассчитывать только на себя: на свою армию, которая победит на СВО, и экономику. Такой жёсткий вердикт вынес политолог Юрий Светов в беседе с «Царьградом», комментируя информацию о том, что с приходом к власти в США Дональда Трампа на Украине наступит долгожданный мир.

Эксперт напомнил, что Трамп в первую очередь бизнесмен, поэтому он будет торговаться с РФ. По мнению Светова, он может предложить Москве «отдать» Украину, но взамен потребовать разрыва всех отношений с Китаем. На такие условия Владимир Путин точно не пойдёт, уверен политолог.

«Он нам будет предлагать сделку. Причём сделку на своих условиях. Его лозунг какой? Сделаем Америку снова великой. Великая Америка — которая диктует всем свои условия. Он сказал: я позвоню Зеленскому и Путину, и всё прекратится. Чёрта лысого, извините за грубость. Он должен предложить что-то России. А его смысл сводится к такому: «Бери себе Украину и брось отношения с Китаем». Мы пойдём на это? Нет. Путин подчеркнул, что всякого рода переговоры должны учитывать реальное положение на поле боя и наши соображения о безопасности и статусе Украины, которые мы высказали в декабре 2021 года. Вокруг этого могут торговаться», — высказался Светов.

Также эксперт призвал россиян не надеяться, что США сократят финансовую помощь Украине. Дело в том, что все расходы бюджета уже согласованы, и деньги на помощь киевскому режиму заложены. Зеленский и его соратники получат эти средства в положенный срок.