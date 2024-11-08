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7 ноября, 23:19

В отделении «Укрпочты» в Полтаве собирают деньги «для убийства Трампа»

В украинской Полтаве в одном из отделений «Укрпочты» появилась банка для сбора средств с подписью «Для убийства Трампа», что вызвало бурную реакцию пользователей Сети.

Банка для сбора средств с подписью «Для убийства Трампа». Фото © Telegram / Арбалет Говорит

Банка для сбора средств с подписью «Для убийства Трампа». Фото © Telegram / Арбалет Говорит

В отделении установили банку с заметной этикеткой. Судя по фотографии, некоторые посетители уже сделали первые пожертвования.

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Ранее Дональд Трамп был исключён из украинской базы данных «Миротворец», куда его внесли в 2018 году за высказывания по Крыму. Политик назвал его российским регионом, поскольку все жители полуострова говорят по-русски. Напомним, несмотря на то, что официальные итоги выборов в США ещё не подведены, Трамп уже объявил себя победителем.

Обложка ©

flickr / Gage Skidmore

Артём Гапоненко
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