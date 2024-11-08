В отделении «Укрпочты» в Полтаве собирают деньги «для убийства Трампа»

В украинской Полтаве в одном из отделений «Укрпочты» появилась банка для сбора средств с подписью «Для убийства Трампа», что вызвало бурную реакцию пользователей Сети.

Ранее Дональд Трамп был исключён из украинской базы данных «Миротворец», куда его внесли в 2018 году за высказывания по Крыму. Политик назвал его российским регионом, поскольку все жители полуострова говорят по-русски. Напомним, несмотря на то, что официальные итоги выборов в США ещё не подведены, Трамп уже объявил себя победителем.