Путин счёл заслуживающими внимания слова Трампа об Украине
Высказывания Дональда Трампа в ходе предвыборной кампании о завершении украинского конфликта заслуживают внимания. Такую характеристику им дал президент России Владимир Путин.
«На мой взгляд, кажется, это заслуживает внимания, как минимум», — сказал российский лидер, комментируя слова Трампа о стремлении восстановить отношения с Москвой.
При этом российский лидер отметил, что не может спрогнозировать поведение вновь избранного президента США.
Напомним, в ходе предвыборной кампании Дональд Трамп не раз говорил, что закончит украинский конфликт «за 24 часа». Как именно он будет это делать, политик не раскрывал. После победы на президентских выборах Трамп успел поговорить с Владимиром Зеленским и не исключил беседы с Владимиром Путиным.