Путин счёл заслуживающими внимания слова Трампа об Украине

«На мой взгляд, кажется, это заслуживает внимания, как минимум», — сказал российский лидер, комментируя слова Трампа о стремлении восстановить отношения с Москвой.

Напомним, в ходе предвыборной кампании Дональд Трамп не раз говорил, что закончит украинский конфликт «за 24 часа». Как именно он будет это делать, политик не раскрывал. После победы на президентских выборах Трамп успел поговорить с Владимиром Зеленским и не исключил беседы с Владимиром Путиным.