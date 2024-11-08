Вкус без потери качества: Названы 5 секретов ужина с роллами, который не ударит по кошельку

Любителям роллов не всегда удаётся лакомиться этим деликатесом из-за их стоимости в доставках, однако существуют способы сэкономить, не отказываясь от японского блюда. В беседе с Life.ru ими поделилась технолог Людмила Румянцева.

По словам эксперта, стоимость роллов часто зависит от ингредиентов, и самый дорогой из них — свежая рыба. Отличной альтернативой станут морепродукты, которые стоят значительно дешевле. Это хороший способ снизить стоимость блюда, не теряя во вкусе.

«Всем известное правило рынка — чем больше товара вы купите, тем ниже будет его цена. Здесь принцип такой же: чем больше будет та порция, которую вы закажете, тем выгодней будет средняя стоимость одного ролла. Так что собирайте друзей и заказывайте роллы на всю компанию», — поделилась главный технолог сети доставки суши и роллов «Много лосося».

Многие сервисы доставки предлагают скидки, акции и специальные предложения, особенно в праздники или сезоны. Подписывайтесь на любимые заведения в социальных сетях, скачивайте их приложения, чтобы не пропустить выгоду. Это поможет вам сэкономить до 50% или даже получить роллы бесплатно.

Также технолог советует брать комплексные обеды. Они часто включают роллы и помогают сэкономить до 40%. Это не только выгодно, но и разнообразит ваш ужин другими блюдами. Не стоит забывать и о самостоятельной готовке: для этого потребуется коврик для сворачивания и качественные ингредиенты.

«Но есть и минусы — для новичков это может оказаться довольно муторно и долго, а результат может не оправдать ожидания. Более того, без опыта подобрать действительно качественные продукты для приготовления роллов — задача не из простых, так что лучше доверить это профессионалам», — заключила специалист.