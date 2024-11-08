Песков: Поздравление Путина Трампу с победой на выборах является официальным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что поздравление Владимира Путина Дональду Трампу с избранием на пост президента США можно считать официальным. По словам представителя Кремля, любое заявление главы государства имеет официальный статус.

В четверг, выступая на пленарном заседании клуба «Валдай», Путин публично поздравил Трампа с победой на выборах. Президент России подчеркнул, что готов сотрудничать с любым лидером, которого выберет американский народ, и выразил надежду на совместную работу в будущем.