Путин на «Валдае»
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Регион
8 ноября, 04:56

Песков: Поздравление Путина Трампу с победой на выборах является официальным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что поздравление Владимира Путина Дональду Трампу с избранием на пост президента США можно считать официальным. По словам представителя Кремля, любое заявление главы государства имеет официальный статус.

В четверг, выступая на пленарном заседании клуба «Валдай», Путин публично поздравил Трампа с победой на выборах. Президент России подчеркнул, что готов сотрудничать с любым лидером, которого выберет американский народ, и выразил надежду на совместную работу в будущем.

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Трамп же заявил, что не прочь поговорить с российским лидером Владимиром Путиным после победы на выборах. По его словам, после итогов голосования он поговорил «вероятно» с 70 мировыми лидерами, но с Путиным ещё не беседовал.

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Life.ru

Артём Гапоненко
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