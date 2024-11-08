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Регион
8 ноября, 06:23

Три женщины пошли добровольцами в «Барс» вслед за певцом Данко

Гладков: В добровольческий отряд «Барс-Белгород» вступили три женщины

Для вступления в добровольческий отряд Министерства обороны «Барс-Белгород» контракт подписали три женщины. Ещё пять девушек готовят документы для сдачи в военкомат, рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Я очень благодарен всем тем, кто принимает решение взять оружие в руки и встать на защиту родной земли. Потому что по другому и не должно быть. Мы все гордимся теми, кто сейчас в «Барсе» с оружием в руках защищает нашу страну», — сказал глава региона.

Певец Данко: В отряде «Барс-Крым» буду учиться рукопашному бою и рыть окопы
Певец Данко: В отряде «Барс-Крым» буду учиться рукопашному бою и рыть окопы

Ранее к добровольческому отряда «Барс», но уже в Крыму присоединилась руководитель администрации Ялты Янина Павленко. Она заявила, что на полуострове идёт активный набор добровольцев. А накануне добровольцем «‎Барса» стал певец Александр Фадеев, известный под псевдонимом Данко.

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Наталья Афонина
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