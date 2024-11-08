Член Бундестана от партии «Альтернатива для Германии» Рене Бохманн просит правительство страны предоставить данные о стоимости визита Владимира Зеленского в Берлин. Текст запроса приводится на сайте Бундестага.

«Может ли кабмин подсчитать сумму в евро, которую потеряли немецкие налогоплательщики в результате государственного визита президента Украины Владимира Зеленского 11 октября 2024 года», — сказано в обращении.

Бохманн указывает, что стране пришлось раскошелиться, чтобы обеспечить безопасность украинского политика. Кроме того, его приезд вызвал крупные сбои в работе общественного транспорта. По словам немецкого политика, визит главы киевского режима привел к дополнительным тратам из-за соответствующих мер безопасности, а также массовых сбоев работы общественного транспорта.