В ФРГ требуют подсчитать стоимость визита Зеленского в Берлин за 600 млн евро
Член Бундестага Бохманн требует выяснить стоимость поездки Зеленского в Берлин
Встреча Зеленского и Шольца в Берлине. Обложка © Telegram / V_Zelenskiy_official
Член Бундестана от партии «Альтернатива для Германии» Рене Бохманн просит правительство страны предоставить данные о стоимости визита Владимира Зеленского в Берлин. Текст запроса приводится на сайте Бундестага.
«Может ли кабмин подсчитать сумму в евро, которую потеряли немецкие налогоплательщики в результате государственного визита президента Украины Владимира Зеленского 11 октября 2024 года», — сказано в обращении.
Бохманн указывает, что стране пришлось раскошелиться, чтобы обеспечить безопасность украинского политика. Кроме того, его приезд вызвал крупные сбои в работе общественного транспорта. По словам немецкого политика, визит главы киевского режима привел к дополнительным тратам из-за соответствующих мер безопасности, а также массовых сбоев работы общественного транспорта.
Зеленский приезжал в Берлин 11 октября, чтобы получить от канцлера ФРГ Шольца обещанный ранее пакет военной помощи на 600 млн евро.
Однако налогоплательщикам ещё рано расслабляться, ведь стоимость восстановления Украины оценили в Еврокомиссии почти в 453 млрд евро. Поначалу планировалось, что часть расходов Киев покроет, когда получит конфискованные российские активы, однако в итоге Европарламент выдаёт Украине эти средства лишь в кредит. Владимир Зеленский, кстати, уже считает эти деньги украинскими.