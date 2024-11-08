Под конвоем и без оружия: Группу новобранцев ВСУ бросили на один из самых адских участков фронта
Марочко: Мобилизованных украинцев под конвоем доставили в Новосергеевку
В Новосергеевку Харьковской области доставили группу мобилизованных украинцев. Солдат привезли под конвоем. Новоиспечённые бойцы ВСУ будут участвовать в боях на сватовско-кременском направлении. Об этом рассказал военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«В населённый пункт Новосергеевка отмечен привоз до взвода личного состава ВФУ из числа мобилизованных украинских граждан. Доставка военнослужащих осуществлялась в сопровождении конвоя», — написал Марочко.
По словам военного эксперта, всё необходимо оружие, боеприпасы, ИРП и другие материально-технические средства выдали парням только после того, как они спешились. Марочко добавил, что, согласно разведданным, нести боевое дежурство мобилизованные будут на передовых позициях на одном из самых смертоносных участков фронта – юго-западнее Сватова.
Напомним, что на Украине продлена мобилизация и военное положение. Эти условия действуют до 7 февраля 2025. Есть вероятность, что и дальше Киев продолжит искать пушечное мясо для своего фронта среди мужчин. На данный момент многие граждане Украины являются лишь жертвами манипуляций. Их просто используют для того, чтобы бороться с Россией. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии XXI ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай».
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