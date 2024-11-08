Путин назвал телеканал RT единственной точкой опоры за рубежом

«Нашим журналистам не дают же работать там нигде, ни в Европе, ни в Штатах. Всё закрывают, придумывают кучу сложностей. У нас всего-то одна точка опоры там — Russia Today. У нас же не разветвлённая система, не так как у англосаксов мировые СМИ, у нас же их нет. Но и это стараются закрыть, и этого боятся», — приводит его слова RT.