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Регион
8 ноября, 09:25

Путин назвал телеканал RT единственной точкой опоры за рубежом

Российским журналистам перекрывают кислород западные страны. Единственные репортёры, которые продолжают работу за рубежом — сотрудники телеканала RT. Об этом на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил президент России Владимир Путин, назвав издание точкой опоры.

«Нашим журналистам не дают же работать там нигде, ни в Европе, ни в Штатах. Всё закрывают, придумывают кучу сложностей. У нас всего-то одна точка опоры там — Russia Today. У нас же не разветвлённая система, не так как у англосаксов мировые СМИ, у нас же их нет. Но и это стараются закрыть, и этого боятся», — приводит его слова RT.

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Ранее на »Валдае» Владимир Путин заявил, что Россия никогда не отвергала диалога с западными странами по стратегической стабильности. Кроме того, он отметил, что РФ не отказывалась от доллара и не стремилась к этому, однако США сами вводят санкции. По его словам, наша страна думает над созданием новых инструментов в ответ на тенденции развития экономики мира.

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Life.ru / Павел Баранов

Александра Мышляева
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