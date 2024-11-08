«Пистолет, который выстрелит в любой момент»: План Трампа по Украине сочли безумием для РФ

План Дональда Трампа по решению конфликта на Украине для России абсолютно неприемлем — и согласиться на него будет полным «безумием». Таким мнением поделился журналист-международник, обозреватель, американист Сергей Латышев в интервью «Царьграду».

«Он сохраняет за Украиной роль пистолета, приставленного к виску России, который обязательно выстрелит при первом же удобном случае», — отметил эксперт.

Согласно плану Трампа, за пределами РФ остаются города — Запорожье и Херсон, которые являются столицами двух новых регионов. Также он предусматривает введение натовских контингентов в демилитаризованную зону, вступление Украины в НАТО в скором будущем и её накачку оружием для будущей войны с Россией.

«Было бы безумием на такое соглашаться. Украину надо дожимать, особенно сейчас, когда она выдохлась, когда США дистанцируются», — высказался Латышев.

Также он добавил, что сейчас перед Трампом встанет сложный выбор: или возрождать США, что он и обещал сделать, или продолжать отдавать сотни миллиардов долларов Киеву. Поэтому его план больше похож на приглашение к торгу, что неудивительно, ведь Трамп — бизнесмен.