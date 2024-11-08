«Там ты реально никому не нужен»: Соболев раскрыл, почему не эмигрировал в США

Заграница не принимает россиян, релокантам сложно обосноваться на новом месте, привыкнуть к новой языковой среде и найти друзей. Об этом в новом выпуске шоу «Дайте сказать!» заявил российский блогер Николай Соболев, у которого была возможность эмигрировать в США с родителями, но он отказался.

Блогер Николай Соболев рассказал о своей жизни в статусе иноагента, о том, за что он его получил, и о том, как смог избавиться. Видео © VK / «Дайте сказать!»

«Ну смотрите, всё, что связано с релокацией, с иммиграцией, это очень сложно переживается всегда. Мы недооцениваем, во-первых, культурное, языковое влияние на нас. Мы недооцениваем, насколько сложно жить человеку, который абстрагировался от всех своих социальных связей, мест силы, родных мест», — отметил блогер.

Он подчеркнул, что, несмотря на большое количество друзей, которые живут за границей, он не теряет с ними связь. Блогер заявил, что «обрывать провода» с людьми, которые запутались, — дело последнее: важнее помочь человеку встать на верный путь.

Однако, по словам инфлюэнсера, те, кто живёт за рубежом, рассказывают, что их там считают «варварами с Востока», поэтому, чтобы завести друзей, например в Англии, понадобится не один год. Даже в вузах, которые входят в список лучших, россиянин может столкнуться с насмешками и прочими унижениями. Он отметил, что все его друзья, которые переезжали учиться за рубеж, прошли огонь, воду и медные трубы.

Многие не могут уловить, что ты там реально никому не нужен. Я это, кстати говоря, понял, когда приезжал в Америку. Блогер Николай Соболев

Он также на примере своих знакомых рассказал, что даже на первый взгляд в дружественном Таиланде релоканты не задержались. В 2022 году там все кричали о «внешней России и сопротивлении», однако тусовка долго не продержалась, потому что 90% уехали обратно на родину.