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8 ноября, 21:58

В США обсуждают отказ от танков Abrams из-за их провала в зоне СВО

Экс-глава Google Шмидт предложил США отказаться от танков Abrams

Танки Abrams. Обложка flickr / Andrew

Танки Abrams. Обложка flickr / Andrew

США рассматривают возможность отказа от танков Abrams после неудачного использования этой техники в зоне специальной военной операции на Украине. Бывший гендиректор Google Эрик Шмидт предложил пересмотреть подход к использованию бронетехники, заявив, что российские силы легко уничтожали американские танки за $5 млн.

Однако многие военные эксперты США раскритиковали мнение Шмидта, подозревая, что его инициатива связана с желанием получить финансирование для своей компании, занимающейся разработкой беспилотников-камикадзе с искусственным интеллектом.

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Президент России Владимир Путин ранее заявил, что боевые характеристики российского танка Т-90М «Прорыв» позволяют говорить о нём как о лучшем в мире танке на данный момент. Это мнение подкрепил американский журнал The National Interest в статье о самых совершенных в мире танках. Места в топ-5 заняли сразу два российских представителя — Т-14 «Армата» и Т-90М «Прорыв».

Артём Гапоненко
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