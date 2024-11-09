США рассматривают возможность отказа от танков Abrams после неудачного использования этой техники в зоне специальной военной операции на Украине. Бывший гендиректор Google Эрик Шмидт предложил пересмотреть подход к использованию бронетехники, заявив, что российские силы легко уничтожали американские танки за $5 млн.

Однако многие военные эксперты США раскритиковали мнение Шмидта, подозревая, что его инициатива связана с желанием получить финансирование для своей компании, занимающейся разработкой беспилотников-камикадзе с искусственным интеллектом.