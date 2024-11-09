Роскомнадзор: Более 600 млн записей россиян утекли в Сеть в 2024 году

С начала 2024 года в Интернете оказались более 600 миллионов записей о россиянах, заявили представители Роскомнадзора в беседе с ТАСС. По данным ведомства, с января по сентябрь было зафиксировано 110 случаев утечки баз данных. В одном только октябре в Сеть попали более 9,7 миллиона записей.

Отчёт Роскомнадзора за февраль 2024 года показывал, что к тому моменту уже утекло свыше 510 миллионов записей, причём 500 миллионов из них попали в Сеть в ходе одного крупного инцидента.

Для сравнения: в течение всего 2023 года было зарегистрировано 168 утечек, которые привели к компрометации около 300 миллионов записей о россиянах. Однако в текущем году количество скомпрометированных данных увеличилось вдвое, что вызывает серьёзную обеспокоенность регулятора.