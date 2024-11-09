Дрон попал в дом в Киеве, где живёт посол Эстонии Кольк
Дрон попал в многоквартирный дом в Киеве. В данном здании, как сообщается, проживает посол Эстонии на Украине Аннели Кольк. Об этом пишет министр иностранных дел прибалтийской республики Маргус Цахкна в соцсети Х.
В Киеве дрон попал в многоэтажный дом, в котором живёт эстонский посол. Фото © X / Margus Tsahkna
«Ей повезло, что она не пострадала», — отметил Цахкна.
Ранее Владимир Зеленский вновь подписал закон о продлении военного времени и мобилизации на Украине. Кстати, против не проголосовал ни один из депутатов, несмотря на ужасающие потери ВСУ. Только на одной Купянском направлении украинские подразделения потеряли сразу 23 опорных пункта под роем Су-34 и ФАБов.
X / Margus Tsahkna