Журналист Боуз усомнился в случайности болезни генерала ВСУ Дмитрия Марченко
Ирландский журналист Чей Боуз усомнился в случайности болезни и последующей отставки генерала Вооружённых сил Украины (ВСУ) Дмитрия Марченко, который не так давно заявлял об обрушении фронта. Об этом Боуз сообщил в соцсети X.
Генерал-полковник ВСУ Дмитрий Марченко. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Дмитрий Марченко
«Абсолютно случайно он «серьёзно заболел» и «подал в отставку», — подчеркнул Боуз.
Эксперты выразили мнение, что генерала украинских войск могли вынудить покинуть свой пост после того, когда тот правдиво рассказал об обстановке в ВСУ на передовой.
Напомним, что украинский военный фронт обрушился под натиском ВС РФ. По словам тогда ещё генерал-полковника ВСУ Дмитрия Марченко, это произошло из-за личного состава и нехватки резервов. Позднее выяснилось, что Марченко покинул свой пост из-за проблем со здоровьем. К слову, ранее он руководил обороной города Николаев.
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