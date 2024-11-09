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9 ноября, 08:19

Журналист Боуз усомнился в случайности болезни генерала ВСУ Дмитрия Марченко

Ирландский журналист Чей Боуз усомнился в случайности болезни и последующей отставки генерала Вооружённых сил Украины (ВСУ) Дмитрия Марченко, который не так давно заявлял об обрушении фронта. Об этом Боуз сообщил в соцсети X.

Генерал-полковник ВСУ Дмитрий Марченко. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Дмитрий Марченко

Генерал-полковник ВСУ Дмитрий Марченко. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Дмитрий Марченко

«Абсолютно случайно он «серьёзно заболел» и «подал в отставку», — подчеркнул Боуз.

Эксперты выразили мнение, что генерала украинских войск могли вынудить покинуть свой пост после того, когда тот правдиво рассказал об обстановке в ВСУ на передовой.

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Напомним, что украинский военный фронт обрушился под натиском ВС РФ. По словам тогда ещё генерал-полковника ВСУ Дмитрия Марченко, это произошло из-за личного состава и нехватки резервов. Позднее выяснилось, что Марченко покинул свой пост из-за проблем со здоровьем. К слову, ранее он руководил обороной города Николаев.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Дарья Нарыкова
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