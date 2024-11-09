Журналист Боуз усомнился в случайности болезни генерала ВСУ Дмитрия Марченко

Ирландский журналист Чей Боуз усомнился в случайности болезни и последующей отставки генерала Вооружённых сил Украины (ВСУ) Дмитрия Марченко, который не так давно заявлял об обрушении фронта. Об этом Боуз сообщил в соцсети X.

Генерал-полковник ВСУ Дмитрий Марченко. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Дмитрий Марченко

«Абсолютно случайно он «серьёзно заболел» и «подал в отставку», — подчеркнул Боуз.

Эксперты выразили мнение, что генерала украинских войск могли вынудить покинуть свой пост после того, когда тот правдиво рассказал об обстановке в ВСУ на передовой.