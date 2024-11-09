Обращение экс-президента Украина Петра Порошенко* к Владимиру Зеленскому и избранному президенту США Дональду Трампу о «красных линиях» Украины является не более чем клоунадой. С таким мнением выступил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

«На постукраинском пространстве началась обычная грызня пауков в банке. «Красные линии» Порошенко* – это банальная клоунада и желание напомнить о себе, заявив о своих претензиях к «зелёной» власти как возможной альтернативе Зеленскому», — сказал Рогов в беседе с РИА «Новости».

Ранее Петр Порошенко* призвал Владимира Зеленского склонить победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа к оказанию помощи Украине по вступлению в НАТО. Он также расписал пять «красных линий», среди которых — отказ на ограничение «мощности ВСУ», избегание компромиссов о суверенитете и территориальной целостности страны.

Рогов убежден: Порошенко* понимает, что проигрыш действующего режима неизбежен, поэтому идет на такой ход, чтобы затем поглубже «втоптать» Зеленского в грязь.

Ранее Порошенко* призвал Украину брать пример с России. Неуклонное снижение расходов на оборону в проекте бюджета страны вызывало тревогу у экс-президента Незалежной. Между тем, по его словам, Россия значительно увеличивает свои военные инвестиции и развивает военно-промышленный комплекс.