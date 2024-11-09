«Перерезали на две части»: На Украине пожаловались на тяжёлое положение под Харьковом

Российские военные разделили Купянское направление в Харьковской области на две части. Такое заявление сделал полковник Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Олег Стариков.

«На Купянском направлении обстановка тяжёлая. Противник перерезал наше Купянское направление на две части», — подчеркнул Стариков на своём ютуб-канале.