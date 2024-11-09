«Перерезали на две части»: На Украине пожаловались на тяжёлое положение под Харьковом
Полковник СБУ в отставке Стариков: ВС РФ разделили Купянское направление пополам
Российские военные разделили Купянское направление в Харьковской области на две части. Такое заявление сделал полковник Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Олег Стариков.
«На Купянском направлении обстановка тяжёлая. Противник перерезал наше Купянское направление на две части», — подчеркнул Стариков на своём ютуб-канале.
По словам военнослужащего, Вооружённые силы Украины (ВСУ) также столкнулись с тактическим кризисом на Южнодонецком, Кураховском и Покровском направлениях.
Напомним, на днях президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии «Валдая», заявил, что российские войска блокировали две группировки противника на Купянском направлении. В одной из них — 10 тысяч бойцов, общая численность группировки — 15 тысяч человек. Глава ВГА Харьковской области Виталий Ганчев отметил, что российские военные не дают ВСУ перегруппироваться на указанном участке фронта — некоторые подразделения оказались в безвыходном положении.
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