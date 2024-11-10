В МИД ожидают пакостей от уходящей администрации Байдена
Захарова: Администрация Байдена может «нагадить» РФ за последние пару месяцев
Мария Захарова. Обложка © Telegram / МИД России
Прежде чем покинуть Белый дом, администрация президента Джо Байдена может «нагадить» России, у них есть ещё два месяца. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с РИА «Новости».
«Проигравшие признали победителя, но ему ещё нужно вступить в должность. Пожалуйста, это не забывайте, что у уходящей администрации ещё в кармане пару месяцев. За это время, а мы их знаем, нагадить можно много, думаю, что их русофобия никуда не делась», — сказала дипломат.
Захарова добавила, что строительство «анти-России» на Украине провалилось, также не вышло изолировать РФ от иностранного сотрудничества.
Напомним, 5 ноября в США прошли выборы президента. Победу одержал республиканец Дональд Трамп, обойдя свою соперницу из Демократической партии Камалу Харрис. По словам Трампа, после обнародования итогов голосования он поговорил «с 70 мировыми лидерами», но с Путиным ещё не беседовал. Политик признался, что допускает общение с российским президентом. В Кремле отметили, что теоретически Путин готов побеседовать с Трампом, но никакой конкретики никто Белому дому предлагать не будет.