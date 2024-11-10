В МИД ожидают пакостей от уходящей администрации Байдена

Прежде чем покинуть Белый дом, администрация президента Джо Байдена может «нагадить» России, у них есть ещё два месяца. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с РИА «Новости».

«Проигравшие признали победителя, но ему ещё нужно вступить в должность. Пожалуйста, это не забывайте, что у уходящей администрации ещё в кармане пару месяцев. За это время, а мы их знаем, нагадить можно много, думаю, что их русофобия никуда не делась», — сказала дипломат.