Гинцбург: В России на ранней стадии разработки находится вакцина против ВИЧ

В России на ранней стадии разработки находится вакцина, которая будет защищать от вируса иммунодефицита человека (ВИЧ). Об этом заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, специалистов ожидает «непрямой» путь.

«Сложность состоит в том, что сейчас мы разрабатываем искусственные аналоги белков, которые позволяют создавать антитела широкой специфичности. Это нужно для того, чтобы найти подходы для защиты людей от вирусов, которые очень быстро меняют свою структуру», — приводит ТАСС слова специалиста.

Гинцбург отметил, что затем учёные перейдут на работу с белком вируса и научатся подбирать иммунизирующий антиген. Этот элемент будет создавать антитела от различных генетических вариантов заболевания. По словам собеседника агентства, возбудитель коронавируса и вирус гриппа относятся к ВИЧ-вирусам, которые быстро меняют свою структуру. В настоящее время центр им. Гамалеи находится на ранних стадиях разработки вакцины.