Клычков: Над территорией Орловской области сбиты ещё два беспилотника

Над Орловской областью были уничтожены ещё два вражеских беспилотника. Системы ПВО круглосуточно дежурят над регионом, пишет губернатор Андрей Клычков в своём телеграм-канале.

«Вражеская атака продолжается — над Орловской областью сбиты ещё два БПЛА. Пострадавших нет, повреждений не нанесено, работают оперативные службы», — говорится в сообщении.