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Регион
10 ноября, 08:49

Клычков: Над территорией Орловской области сбиты ещё два беспилотника

Над Орловской областью были уничтожены ещё два вражеских беспилотника. Системы ПВО круглосуточно дежурят над регионом, пишет губернатор Андрей Клычков в своём телеграм-канале.

«Вражеская атака продолжается — над Орловской областью сбиты ещё два БПЛА. Пострадавших нет, повреждений не нанесено, работают оперативные службы», — говорится в сообщении.

Момент уничтожения беспилотника в Подмосковье попал на видео Life.ru
Момент уничтожения беспилотника в Подмосковье попал на видео Life.ru

Напомним, с раннего утра 10 ноября несколько регионов России подверглись атакам вражеских беспилотников. Ранее сообщалось, что средства ПВО России сбили 8 беспилотников в Орловской области. В ближайшем Подмосковье уничтожили 32 дрона.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / aappp

Николай Рюмин
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