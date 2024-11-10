Клычков: Над территорией Орловской области сбиты ещё два беспилотника
Над Орловской областью были уничтожены ещё два вражеских беспилотника. Системы ПВО круглосуточно дежурят над регионом, пишет губернатор Андрей Клычков в своём телеграм-канале.
«Вражеская атака продолжается — над Орловской областью сбиты ещё два БПЛА. Пострадавших нет, повреждений не нанесено, работают оперативные службы», — говорится в сообщении.
Напомним, с раннего утра 10 ноября несколько регионов России подверглись атакам вражеских беспилотников. Ранее сообщалось, что средства ПВО России сбили 8 беспилотников в Орловской области. В ближайшем Подмосковье уничтожили 32 дрона.
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