Рвота, диарея и дрожь: Когда нужно сломя голову везти питомца к ветеринару

Полная либо частичная потеря аппетита является одним из первых признаков заболевания домашнего питомца. Негативное состояние не должно продолжаться более суток, однако за это время необходимо внимательно проследить за собакой или кошкой, чтобы не пропустить потенциальные тревожные симптомы. Об этом рассказала ветеринарный хирург Елена Секач.

По её словам, насторожиться стоит, если у животного более двух раз в день или несколько раз в неделю происходит рвота. Кроме того, диарея указывает на проблемы у домашних питомцев, подчеркнула собеседница «Газеты.ru».

«Диарея (понос) никогда не является нормальным явлением, а в совокупности со рвотой — причина немедленного обращения к врачу, так как вызываемое этим сочетанием обезвоживание угрожает жизни животного, особенно в молодом и пожилом возрасте», — уверена эксперт.

Отвезти питомца к ветеринару необходимо и при нервных проявлениях, к которым можно отнести судороги, потерю координации, слабость в мышцах, дрожь. Зачастую они могут указывать на системные поражения. Аналогично и при проблемах с дыханием, невозможности помочиться более 12 часов и окрашивании слизистых в серый или синий оттенки.