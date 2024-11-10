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10 ноября, 10:30

В Израиле заявили, что их министр тайно приехал в Россию для переговоров

12-й канал: Израильский министр Дермер тайно посетил РФ для обсуждения Ливана

На прошлой неделе министр стратегического планирования Израиля Рон Дермер тайно прибыл в Россию для переговоров о деэскалации израильско-ливанского конфликта. Об этом сообщает 12-й канал израильского телевидения со ссылкой на анонимный источник.

«Сегодня утром мы проснулись и узнали о тайном визите министра Рона Дермера в Россию с целью урегулирования конфликта на севере при посредничестве России», — указано в сообщении.

Ранее сообщалось, что ливанские ракеты пробили «купол» Израиля и попали по аэропорту Бен-Гурион. В Сети появилось видео предполагаемого удара. Также Life.ru писал, что израильская авиация разрушила дом в Южном Ливане, погибли 15 человек.

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Shutterstock / FOTODOM / Tupungato

Полина Никифорова
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