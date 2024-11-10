В Израиле заявили, что их министр тайно приехал в Россию для переговоров
12-й канал: Израильский министр Дермер тайно посетил РФ для обсуждения Ливана
На прошлой неделе министр стратегического планирования Израиля Рон Дермер тайно прибыл в Россию для переговоров о деэскалации израильско-ливанского конфликта. Об этом сообщает 12-й канал израильского телевидения со ссылкой на анонимный источник.
«Сегодня утром мы проснулись и узнали о тайном визите министра Рона Дермера в Россию с целью урегулирования конфликта на севере при посредничестве России», — указано в сообщении.
Ранее сообщалось, что ливанские ракеты пробили «купол» Израиля и попали по аэропорту Бен-Гурион. В Сети появилось видео предполагаемого удара. Также Life.ru писал, что израильская авиация разрушила дом в Южном Ливане, погибли 15 человек.
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