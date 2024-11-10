Лидер ХДС Мерц готов к разговору с Путиным в случае избрания канцлером Германии

Председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц готов к телефонному звонку с президентом России Владимиром Путиным, в том случае если его изберут канцлером ФРГ. Однако при определённых условиях и согласии всех партнёров.

«Если для этого будет повод и в кругу европейских и трансатлантических партнёров будет достигнуто согласие, то, само собой разумеется, да», — сказал он в интервью журналу Stern, говоря о готовности провести телефонный звонок с главой РФ.