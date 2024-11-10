Лидер ХДС Мерц готов к разговору с Путиным в случае избрания канцлером Германии
Фридрих Мерц. Обложка © ТАСС / EPA / CLEMENS BILAN
Председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц готов к телефонному звонку с президентом России Владимиром Путиным, в том случае если его изберут канцлером ФРГ. Однако при определённых условиях и согласии всех партнёров.
«Если для этого будет повод и в кругу европейских и трансатлантических партнёров будет достигнуто согласие, то, само собой разумеется, да», — сказал он в интервью журналу Stern, говоря о готовности провести телефонный звонок с главой РФ.
Мерц также уточнил, что не питает иллюзий и продолжает настаивать на своём мнении, что России следует поставить ультиматум на нанесение ударов по объектам на Украине в течение 24 часов, иначе он, будучи в должности канцлера, позволит бить немецким оружием вглубь России и разрешит поставки крылатых ракет Taurus.
Напомним, что действующий канцлер ФРГ Олаф Шольц неоднократно выступал против включения крылатых ракет Taurus в пакеты помощи Украине. По данным Бундестага, своей жесткой позицией по этому вопросу глава кабмина просто пытается сохранить и без того шаткий авторитет.