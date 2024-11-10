Назван вероятный глава Пентагона при Трампе

Бывший исполняющий обязанности министра обороны США Кристофер Миллер с приходом к власти Дональда Трампа может возглавить Пентагон. Об этом пишет британская газета The Guardian со ссылкой на источники.

Миллер исполнял обязанности главы Минобороны США в течение небольшого периода времени на завершающем этапе первого президентского срока Трампа — с 9 ноября 2020 года по 20 января 2021 года. При этом, по данным собеседников издания, ещё одним кандидатом на должность шефа Пентагона числится член Палаты представителей Конгресса США от штата Флорида Майк Уолтц.

Ранее Трамп заявил, что не намерен включать экс-госсекретаря Майка Помпео в свою будущую администрацию. Он также отказался пригласить своего бывшего посла в ООН Никки Хейли.