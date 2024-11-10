Путин на «Валдае»
Выборы в США
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 ноября, 16:03

Сибирский «человек-паук» спустился с 17-го этажа по кондиционерам и попал на видео

В Тюмени спасателям пришлось снимать экстремала, зависшего на 11-м этаже

В Тюмени «человек-паук» решил спуститься на землю с 17-го этажа по закреплённым на фасаде высотки кондиционерам. Трагедии удалось избежать благодаря оперативно прибывшим спасателям, которые сняли любителя острых ощущений с высоты.

«Человек-паук» на высотке в Тюмени. Видео © Telegram / ЧС Тюмень

Инцидент произошёл в ЖК «Европейский берег» на улице Газовиков. Совершая акробатические кульбиты, тюменский Питер Паркер смог добраться до 11-го этажа, где остался дожидаться МЧСников, которые и сняли его с помощью автолестницы. Как пишут местные телеграм-каналы, «вертикальному путешествию» предшествовала ссора экстремала с хозяйкой квартиры, из окна которой он вылез.

Сотрудники МЧС сняли «человека-паука» с помощью автолестницы. Фото © Telegram / ЧС Тюмень

Сотрудники МЧС сняли «человека-паука» с помощью автолестницы. Фото © Telegram / ЧС Тюмень

Ранее в Башкирии экстремал-новичок на самодельном параплане отправил в нокаут женщину. А другие любители пощекотать себе нервишки устроили гонки в стиле «Безумного Макса» на дне высохшего Кубанского моря.

94 года — полёт нормальный: Дедуля-экстремал полетал на самых высоких качелях в мире
94 года — полёт нормальный: Дедуля-экстремал полетал на самых высоких качелях в мире
Обложка ©

Telegram / ЧС Тюмень

Наталья Демьянова
  • Новости
  • Происшествия
  • Тюменская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar