Сибирский «человек-паук» спустился с 17-го этажа по кондиционерам и попал на видео
В Тюмени спасателям пришлось снимать экстремала, зависшего на 11-м этаже
В Тюмени «человек-паук» решил спуститься на землю с 17-го этажа по закреплённым на фасаде высотки кондиционерам. Трагедии удалось избежать благодаря оперативно прибывшим спасателям, которые сняли любителя острых ощущений с высоты.
«Человек-паук» на высотке в Тюмени. Видео © Telegram / ЧС Тюмень
Инцидент произошёл в ЖК «Европейский берег» на улице Газовиков. Совершая акробатические кульбиты, тюменский Питер Паркер смог добраться до 11-го этажа, где остался дожидаться МЧСников, которые и сняли его с помощью автолестницы. Как пишут местные телеграм-каналы, «вертикальному путешествию» предшествовала ссора экстремала с хозяйкой квартиры, из окна которой он вылез.
Сотрудники МЧС сняли «человека-паука» с помощью автолестницы. Фото © Telegram / ЧС Тюмень
Ранее в Башкирии экстремал-новичок на самодельном параплане отправил в нокаут женщину. А другие любители пощекотать себе нервишки устроили гонки в стиле «Безумного Макса» на дне высохшего Кубанского моря.
Telegram / ЧС Тюмень