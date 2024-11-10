Сибирский «человек-паук» спустился с 17-го этажа по кондиционерам и попал на видео

В Тюмени «человек-паук» решил спуститься на землю с 17-го этажа по закреплённым на фасаде высотки кондиционерам. Трагедии удалось избежать благодаря оперативно прибывшим спасателям, которые сняли любителя острых ощущений с высоты.

Инцидент произошёл в ЖК «Европейский берег» на улице Газовиков. Совершая акробатические кульбиты, тюменский Питер Паркер смог добраться до 11-го этажа, где остался дожидаться МЧСников, которые и сняли его с помощью автолестницы. Как пишут местные телеграм-каналы, «вертикальному путешествию» предшествовала ссора экстремала с хозяйкой квартиры, из окна которой он вылез.