Подросток получил ранение из-за налёта дронов ВСУ в Брянской области

В Брянской области подросток получил осколочное ранение из-за атаки украинских дронов. Как сообщил глава региона Александр Богомаз, два вражеских БПЛА были нейтрализованы средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и упали в Почепском районе.

«К сожалению, подросток получил осколочное ранение стопы. После оказания ему неотложной помощи он отправлен в детскую областную больницу. В настоящее время его состояние удовлетворительное», — написал он в телеграм-канале.