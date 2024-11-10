Подросток получил ранение из-за налёта дронов ВСУ в Брянской области
Богомаз: В Брянской области подросток получил ранение из-за атаки дронов ВСУ
В Брянской области подросток получил осколочное ранение из-за атаки украинских дронов. Как сообщил глава региона Александр Богомаз, два вражеских БПЛА были нейтрализованы средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и упали в Почепском районе.
«К сожалению, подросток получил осколочное ранение стопы. После оказания ему неотложной помощи он отправлен в детскую областную больницу. В настоящее время его состояние удовлетворительное», — написал он в телеграм-канале.
Кроме того, в результате атаки были частично повреждены два домовладения и хозяйственные постройки, добавил Богомаз.
Ранее в Минобороны сообщили, что ВСУ за сутки применили 84 беспилотника для атаки гражданских целей на территории РФ. Больше всего дронов было сбито в Московской области — 34 штуки. В результате падения обломков в трёх населенных пунктах произошло возгорание четырёх домов и пострадали пять человек.
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