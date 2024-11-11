Застрявший в Японии круизный лайнер с россиянами на борту прибыл в Шанхай
Круизный лайнер Spectrum of the Seas прибыл в Шанхай после задержки в Японии
Круизный лайнер Spectrum of the Seas. Обложка © Wikipedia / カテキン
Круизный лайнер Spectrum of the Seas, на борту которого находились российские туристы, прибыл в Шанхай после нескольких дней задержки в Японии. Об этом сообщают РИА «Новости».
Лайнер пришвартовался в международном круизном порту Усун, расположенном в шанхайском районе Баошань, по местному времени ранним утром. Одна из пассажирок Евгения рассказала, что часть российских туристов отправится в шанхайский международный аэропорт Пудун и вылетит рейсами «Аэрофлота» и China Eastern Airlines в Москву, а оставшимся туристам туроператор предоставил отель для временного проживания до последующих рейсов.
Напомним, ранее около 600 российских туристов оказались заблокированы на круизном лайнере «Спектр морей» в порту Японии. На борту оставалось много детей, а пассажиры, желавшие покинуть судно, не могли получить свои паспорта. Из-за поломки судно не вышло в Шанхай, как было запланировано. После ремонта, 8 ноября корабль всё же отправился в путь.