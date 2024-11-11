Киев рассчитывал на поддержку бывшего госсекретаря США Майка Помпео в будущей администрации Дональда Трампа, пишет «Страна.ua». Ожидалось, что он займёт одну из высоких должностей, что позволило бы ему лоббировать украинские интересы и препятствовать изменениям во внешнеполитическом курсе Штатов в отношении Незалежной.

Помпео, ранее вошедший в наблюдательный совет украинского телекоммуникационного оператора «Киевстар», уже успел наладить связи с офисом Владимира Зеленского. Киевский режим планировал наделить его ролью, схожей с той, что выполнял Курт Волкер, который поддерживал Украину, будучи спецпредставителем Госдепа в период первой администрации Трампа.

Однако вокруг Трампа появилась группа, выступающая за снижение поддержки Украины и скептически настроенная к Зеленскому. Увольнение бывшего госсекретаря рассматривается как свидетельство влияния этой группы.