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11 ноября, 03:53

Помпео должен был стать украинским агентом в команде Трампа, пишут СМИ

«Страна.ua»: Киев хотел использовать Помпео для защиты своих интересов в США

Владимир Зеленский и Майк Помпео. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Владимир Зеленский и Майк Помпео. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Киев рассчитывал на поддержку бывшего госсекретаря США Майка Помпео в будущей администрации Дональда Трампа, пишет «Страна.ua». Ожидалось, что он займёт одну из высоких должностей, что позволило бы ему лоббировать украинские интересы и препятствовать изменениям во внешнеполитическом курсе Штатов в отношении Незалежной.

Помпео, ранее вошедший в наблюдательный совет украинского телекоммуникационного оператора «Киевстар», уже успел наладить связи с офисом Владимира Зеленского. Киевский режим планировал наделить его ролью, схожей с той, что выполнял Курт Волкер, который поддерживал Украину, будучи спецпредставителем Госдепа в период первой администрации Трампа.

Однако вокруг Трампа появилась группа, выступающая за снижение поддержки Украины и скептически настроенная к Зеленскому. Увольнение бывшего госсекретаря рассматривается как свидетельство влияния этой группы.

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Ранее американские СМИ предсказывали, что Помпео возглавит Пентагон с приходом к власти Трампа. Согласно предположениям аналитиков, в состав администрации Трампа могли войти чиновники, что уже работали с избранным президентом во время первого срока. Однако сам Трамп заявил, что не намерен включать Помпео в администрацию.

Тимур Хингеев
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