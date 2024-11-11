Синоптик сообщил о возвращении заморозков на территорию Москвы и Подмосковья

Минувшей ночью в столичном регионе вновь зафиксировали заморозки — температура опустилась до минус 5,5 градусов. Об этом сообщил 11 ноября ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус у себя Telegram-канале.

«Как и ожидалось, после короткой паузы заморозки вернулись в столичный регион. Ночью в Москве, согласно данным метеостанции ВДНХ, минимальная температура составила минус 1 градус. В Новой Москве, в Михайловском, температура опустилась до минус 5,5 градуса — это самый низкий показатель на территории всего региона», — отметил он.

В Подмосковье самой низкой температурой было минус 4,4 градуса в Клину, а небольшой участок на юго-востоке региона остался без отрицательных температур.

Синоптик добавил, что после небольшого повышения температуры в течение дня, к вечеру она снова опустится ниже нуля.