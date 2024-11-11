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Регион
11 ноября, 08:26

Синоптик сообщил о возвращении заморозков на территорию Москвы и Подмосковья

Синоптик Леус: После короткой паузы заморозки вернулись в столичный регион

Обложка © Kandinsky 3.1 / Life.ru

Обложка © Kandinsky 3.1 / Life.ru

Минувшей ночью в столичном регионе вновь зафиксировали заморозки — температура опустилась до минус 5,5 градусов. Об этом сообщил 11 ноября ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус у себя Telegram-канале.

«Как и ожидалось, после короткой паузы заморозки вернулись в столичный регион. Ночью в Москве, согласно данным метеостанции ВДНХ, минимальная температура составила минус 1 градус. В Новой Москве, в Михайловском, температура опустилась до минус 5,5 градуса — это самый низкий показатель на территории всего региона», — отметил он.

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В Подмосковье самой низкой температурой было минус 4,4 градуса в Клину, а небольшой участок на юго-востоке региона остался без отрицательных температур.

Синоптик добавил, что после небольшого повышения температуры в течение дня, к вечеру она снова опустится ниже нуля.

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Марина Фещенко
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