Россиян предупредили о проблемах с обменом «зелёных» и «белых» долларов за рубежом

Граждане России могут столкнуться с проблемами при обмене старых купюр американских долларов за границей. Об этом предупредил МВА-профессор бизнес-практики по цифровым финансам президентской академии РАНХиГС Алексей Войлуков.

«Основное различие между старыми и новыми купюрами, которые ещё в народе делят по цветовому признаку, — это разная степень защиты от подделки. Так, с течением времени все центральные банки постепенно обновляют модельный ряд купюр, вводя дополнительные степени защиты от подделок по мере развития технологий», — подчеркнул эксперт в беседе с РБК.

В материале указано, что до 1996 года доллары выпускали зелёного цвета, до 2013-го — белого, а позднее — синего. Поэтому все банкноты США, выпущенные до 2013 года, могут просто не принять в странах, где доллар не является официальной валютой. Это происходит из-за того, что местные компании боятся получить поддельные деньги без возможности проверить их подлинность.

Эксперт дополнил, что многие зарубежные страны отказываются принимать банкноты старого образца или же принимают их по невыгодному курсу. Хотя в самих Соединённых Штатах все долларовые купюры, даже выпущенные после 1914 года, являются законным платёжным средством и приём банкнот там происходит без изменений. Однако за пределами США ситуация иная — финансовые учреждения и магазины не обязаны принимать старые купюры.