Влияет на качество и вкус: Какое масло лучше использовать для жарки

При выборе масло следует учитывать, что оно влияет на качество и вкус блюда, и может по-разному сказаться на здоровье. К примеру, оливковое масло очень полезно для сердца и сосудов, однако имеет низкую температуру дымления, поэтому больше подходит для заправки салатов, запекания или жарки овощей.

Об этом «Газете.ru» рассказал руководитель программы «Гастрономический менеджмент» Университета РОСБИОТЕХ, бренд-шеф, телеведущий Григорий Мосин. Он рекомендовал использовать кокосовое масло для приготовления азиатских блюд и жарки на среднем огне. А вот для высоких температур лучше выбирать рафинированное подсолнечное масло.

Кроме того, масло авокадо идеально подходит для высокотемпературной жарки и запекания. А масло грецкого ореха лучше использовать как соус для блюду или заправку для салатов. Для жарки мяса и рыбы можно взять богатое витамином Е арахисовое масло.

«Горчичное масло имеет ещё большую температуру дымления, чем арахисовое — 250°C. Горчичное масло содержит омега-3 и омега-6 жирные кислоты, которые полезны для сердца, и обладает уникальным вкусом и ароматом», — отметил бренд-шеф.

Кунжутное масло тоже богато витамином Е, имеет приятный ореховый вкус и аромат. Однако подходит только для жарки на среднем огне. Так или иначе, любое масло можно использовать только в умеренных количествах, чтобы избежать накопления жиров и калорий, заключил эксперт.