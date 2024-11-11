Влияет на качество и вкус: Какое масло лучше использовать для жарки
Бренд-шеф Мосин: Подсолнечное масло лучше всего подходит для высокой температуры
При выборе масло следует учитывать, что оно влияет на качество и вкус блюда, и может по-разному сказаться на здоровье. К примеру, оливковое масло очень полезно для сердца и сосудов, однако имеет низкую температуру дымления, поэтому больше подходит для заправки салатов, запекания или жарки овощей.
Об этом «Газете.ru» рассказал руководитель программы «Гастрономический менеджмент» Университета РОСБИОТЕХ, бренд-шеф, телеведущий Григорий Мосин. Он рекомендовал использовать кокосовое масло для приготовления азиатских блюд и жарки на среднем огне. А вот для высоких температур лучше выбирать рафинированное подсолнечное масло.
Кроме того, масло авокадо идеально подходит для высокотемпературной жарки и запекания. А масло грецкого ореха лучше использовать как соус для блюду или заправку для салатов. Для жарки мяса и рыбы можно взять богатое витамином Е арахисовое масло.
«Горчичное масло имеет ещё большую температуру дымления, чем арахисовое — 250°C. Горчичное масло содержит омега-3 и омега-6 жирные кислоты, которые полезны для сердца, и обладает уникальным вкусом и ароматом», — отметил бренд-шеф.
Кунжутное масло тоже богато витамином Е, имеет приятный ореховый вкус и аромат. Однако подходит только для жарки на среднем огне. Так или иначе, любое масло можно использовать только в умеренных количествах, чтобы избежать накопления жиров и калорий, заключил эксперт.
Ранее Life.ru сообщил, что в Россию завезут сливочное масло в жестяных банках из Индии и Ирана. Позже эксперт назвал главный минус заграничного сливочного масла — и это не цена.