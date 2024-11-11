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11 ноября, 10:14

На Украине ещё с позорного «контрнаступа» смирились с утратой территорий, пишут СМИ

Bloomberg: Киев смирился с невозможностью вернуть потерянные территории

Провальное контрнаступление ВСУ в 2023 году заставило Украину забыть о возможности возврата потерянных земель. С таким заявлением выступил колумнист агентства Bloomberg Марк Чемпион. По его мнению, Белый дом, НАТО и западные СМИ должны «измерять победу или поражение с точки зрения способности вернуть территорию».

«Украинцы давно уже совершили этот психологический сдвиг, после провального контрнаступления 2023 года», — говорится в статье.

По словам журналиста, победа для Украины это не возвращение территорий, а получение безопасности для экономической независимости.

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Недавно избранный президент США Дональд Трамп заявил, что намерен «усадить Россию и Украину за стол переговоров» в первый рабочий день на новом посту. Тем временем власти Польши засуетились, так как боятся что Трамп действительно сможет повлиять на украинский конфликт.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Suburbanium

Николай Рюмин
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