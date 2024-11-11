Провальное контрнаступление ВСУ в 2023 году заставило Украину забыть о возможности возврата потерянных земель. С таким заявлением выступил колумнист агентства Bloomberg Марк Чемпион. По его мнению, Белый дом, НАТО и западные СМИ должны «измерять победу или поражение с точки зрения способности вернуть территорию».

«Украинцы давно уже совершили этот психологический сдвиг, после провального контрнаступления 2023 года», — говорится в статье.