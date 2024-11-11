Биткоин вновь обновил исторический максимум и достиг отметки 82 тысячи долларов

Стоимость биткоина достигла 82 056 долларов, обновив исторический максимум. За сутки она выросла на 3,49%, согласно данным площадки Binance на 13:08 мск. Затем криптовалюта ещё ускорила рост и к 13:15 мск достигла 82 081 долларов (+3,5%).

Прошлый рекорд биткоина был установлен накануне. Криптовалюта подорожала до 81 тысячи долларов. Рубеж в 70 тысяч биткоин взял в марте. До исторических максимумов криптовалюта начала взлетать на фоне победы Дональда Трампа на выборах президента США.