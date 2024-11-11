Биткоин вновь обновил исторический максимум и достиг отметки 82 тысячи долларов
Стоимость биткоина достигла 82 056 долларов, обновив исторический максимум. За сутки она выросла на 3,49%, согласно данным площадки Binance на 13:08 мск. Затем криптовалюта ещё ускорила рост и к 13:15 мск достигла 82 081 долларов (+3,5%).
Прошлый рекорд биткоина был установлен накануне. Криптовалюта подорожала до 81 тысячи долларов. Рубеж в 70 тысяч биткоин взял в марте. До исторических максимумов криптовалюта начала взлетать на фоне победы Дональда Трампа на выборах президента США.
Биткоин появился 15 лет назад, её создал человек или группа людей под никнеймом Сатоси Накамото. Канал HBO в не так давно вышедшем документальном фильме заявил, что под этим псевдонимом скрывается программист из Канады Питер Тодд. Сам он отрицает причастность к созданию биткоина.
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