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11 ноября, 11:36

Биткоин вновь обновил исторический максимум и достиг отметки 82 тысячи долларов

Стоимость биткоина достигла 82 056 долларов, обновив исторический максимум. За сутки она выросла на 3,49%, согласно данным площадки Binance на 13:08 мск. Затем криптовалюта ещё ускорила рост и к 13:15 мск достигла 82 081 долларов (+3,5%).

Прошлый рекорд биткоина был установлен накануне. Криптовалюта подорожала до 81 тысячи долларов. Рубеж в 70 тысяч биткоин взял в марте. До исторических максимумов криптовалюта начала взлетать на фоне победы Дональда Трампа на выборах президента США.

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Биткоин появился 15 лет назад, её создал человек или группа людей под никнеймом Сатоси Накамото. Канал HBO в не так давно вышедшем документальном фильме заявил, что под этим псевдонимом скрывается программист из Канады Питер Тодд. Сам он отрицает причастность к созданию биткоина.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Travis Wolfe

Полина Никифорова
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