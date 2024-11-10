Биткоин установил новый рекорд по стоимости

Криптовалюта биткоин установила очередной рекорд по стоимости. На торговой площадке Binance по данным на 21:27 по московскому времени она подорожала до 81 тысячи долларов.

К 21:30 стоимость биткоина снизилась до 80,9 тысячи долларов. Ранее сегодня криптовалюта преодолела планку в 80 тысяч долларов.

Биткоин — децентрализованная система одноимённой криптовалюты на базе технологии блокчейн, возможность добывать которую есть у каждого участника системы. Впервые монета появилась в обороте 15 лет назад, её создателем является человек или группа авторов с никнеймом Сатоси Накамото. Американский канал HBO в недавнем документальном фильме заявил, что под этим именем скрывается канадский программист Питер Тодд. При этом сам он отрицает причастность к созданию биткоина.