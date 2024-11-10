Стоимость биткоина превысила 80 тысяч долларов

Криптовалюта биткоин подорожала до исторического максимума, преодолев рубеж в 80 тысяч долларов. По данным биржи Binance на 15:02 мск, биткоин торговался за 80 062 доллара. Затем стоимость снизилась до 79,5 тысячи.

Напомним, что рубеж в 70 тысяч долларов биткоин взял в марте.

Рост стоимости биткоина фиксируется после победы Дональда Трампа на выборах президента США. Сначала криптовалюта подорожала до 75 тысяч долларов, а затем почти каждый день била новые рекорды.

Биткоин — децентрализованная система одноимённой криптовалюты на базе технологии блокчейн, возможность добывать которую есть у каждого участника системы. Впервые монета появилась в обороте в 2009 году, её создателем является человек или группа авторов с никнеймом Сатоси Накамото. Американский канал HBO в недавнем документальном фильме заявил, что под этим именем скрывается канадский программист Питер Тодд. Сам он отрицает причастность к созданию биткоина.