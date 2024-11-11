Любителей яиц всмятку предупредили о риске подхватить опаснейшую инфекцию

Риски, связанные с употреблением сырых яиц перевешивают все диетологические и терапевтические нормы, заявил доктор медицинских наук, научный редактор журнала «Худеем правильно» Михаил Гинзбург. В беседе с NEWS.ru он отметил, что сырые яйца могут вызвать инфекцию из-за сальмонеллы и аллергию.