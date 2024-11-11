Любителей яиц всмятку предупредили о риске подхватить опаснейшую инфекцию
Диетолог Гинзбург: Сырые яйца могут вызвать сальмонеллёз и аллергию
Риски, связанные с употреблением сырых яиц перевешивают все диетологические и терапевтические нормы, заявил доктор медицинских наук, научный редактор журнала «Худеем правильно» Михаил Гинзбург. В беседе с NEWS.ru он отметил, что сырые яйца могут вызвать инфекцию из-за сальмонеллы и аллергию.
«Аллергия на белок разовьется быстрее, чем при употреблении вареного яйца. Риск инфекционных заболеваний настолько велик, что существует приказ, регламентирующий в системах общепита никогда не продавать яйца всмятку. Всегда речь идет о достаточной термической обработке яиц», — подчеркнул диетолог.
При панкреатите и некоторых недугах возникают проблемы с усвоением сырых яиц. Кроме того, они не лечат хронические заболевания, вопреки расхожему заблуждению, заключил эксперт.
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