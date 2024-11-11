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Регион
11 ноября, 14:38

Держите ноги в тепле! Какими свойствами должна обладать идеальная зимняя обувь

Ортопед Малыхин рекомендовал покупать зимнюю обувь с толстой подошвой

Холодный воздух, повышенная влажность, снег и другие факторы зимней погоды могут резко подорвать здоровье ног, особенно если подобрать неправильную обувь. Поэтому очень важно покупать ботинки, которые обладают тремя полезными свойствами. Какими именно, объяснили врач-травматолог, ортопед Сергей Малыхин.

«Холодная погода оказывает значительное влияние на здоровье ног, так как низкие температуры, влажность, снег и лёд могут привести к различным проблемам, начиная от обморожений и заканчивая заболеваниями суставов и кожными проблемами», — предупредил собеседник РИАМО.

В таких условиях необходимо обращать внимание как на уровень защиты, так и на степень комфорта. Эксперт призвал зимой носить только теплоизоляционную, водоотталкивающую и дышащую обувь. Кстати, важную роль в сохранении тепла играет толщина подошвы, так как она служит изоляцией между ногами и поверхностью.

Прикладу лучше выбирать из меха, хотя допустима синтетика. А поверхность обуви должна быть сшита из водоотталкивающей и дышащей ткани. Толстая и прочная подошва улучшит сцепление, чтобы ботинки не скользили на льду.

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Ранее врач раскрыла, при какой погоде нужно доставать зимние куртки и обувь. Кроме того, подолог дала совет, как правильно выбрать обувь и избежать вросших ногтей.

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freepik

Борис Эльфанд
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