Держите ноги в тепле! Какими свойствами должна обладать идеальная зимняя обувь
Ортопед Малыхин рекомендовал покупать зимнюю обувь с толстой подошвой
Холодный воздух, повышенная влажность, снег и другие факторы зимней погоды могут резко подорвать здоровье ног, особенно если подобрать неправильную обувь. Поэтому очень важно покупать ботинки, которые обладают тремя полезными свойствами. Какими именно, объяснили врач-травматолог, ортопед Сергей Малыхин.
«Холодная погода оказывает значительное влияние на здоровье ног, так как низкие температуры, влажность, снег и лёд могут привести к различным проблемам, начиная от обморожений и заканчивая заболеваниями суставов и кожными проблемами», — предупредил собеседник РИАМО.
В таких условиях необходимо обращать внимание как на уровень защиты, так и на степень комфорта. Эксперт призвал зимой носить только теплоизоляционную, водоотталкивающую и дышащую обувь. Кстати, важную роль в сохранении тепла играет толщина подошвы, так как она служит изоляцией между ногами и поверхностью.
Прикладу лучше выбирать из меха, хотя допустима синтетика. А поверхность обуви должна быть сшита из водоотталкивающей и дышащей ткани. Толстая и прочная подошва улучшит сцепление, чтобы ботинки не скользили на льду.
Ранее врач раскрыла, при какой погоде нужно доставать зимние куртки и обувь. Кроме того, подолог дала совет, как правильно выбрать обувь и избежать вросших ногтей.