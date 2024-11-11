Держите ноги в тепле! Какими свойствами должна обладать идеальная зимняя обувь

Холодный воздух, повышенная влажность, снег и другие факторы зимней погоды могут резко подорвать здоровье ног, особенно если подобрать неправильную обувь. Поэтому очень важно покупать ботинки, которые обладают тремя полезными свойствами. Какими именно, объяснили врач-травматолог, ортопед Сергей Малыхин.

«Холодная погода оказывает значительное влияние на здоровье ног, так как низкие температуры, влажность, снег и лёд могут привести к различным проблемам, начиная от обморожений и заканчивая заболеваниями суставов и кожными проблемами», — предупредил собеседник РИАМО.

В таких условиях необходимо обращать внимание как на уровень защиты, так и на степень комфорта. Эксперт призвал зимой носить только теплоизоляционную, водоотталкивающую и дышащую обувь. Кстати, важную роль в сохранении тепла играет толщина подошвы, так как она служит изоляцией между ногами и поверхностью.