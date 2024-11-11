Немецкий оборонный гигант начал передавать Киеву спутниковые снимки

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall совместно с финским производителем спутников ICEYE начал предоставлять Украине спутниковые снимки с высоким разрешением. Предполагается, что ВСУ смогут планировать свои действия с помощью предоставленных материалов.

«С начала октября Украина в рамках сотрудничества Rheinmetall и ICEYE получает новые спутниковые снимки, которые были сделаны спутниками SAR», — говорится в сообщении немецкого концерна.