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11 ноября, 17:32

Немецкий оборонный гигант начал передавать Киеву спутниковые снимки

Концерн Rheinmetall и компания ICEYE с октября передают Киеву спутниковые снимки

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall совместно с финским производителем спутников ICEYE начал предоставлять Украине спутниковые снимки с высоким разрешением. Предполагается, что ВСУ смогут планировать свои действия с помощью предоставленных материалов.

«С начала октября Украина в рамках сотрудничества Rheinmetall и ICEYE получает новые спутниковые снимки, которые были сделаны спутниками SAR», — говорится в сообщении немецкого концерна.

Решение о предоставлении спутниковых снимков было принято в соответствии с подписанным в сентябре соглашением о расширении сотрудничества между Rheinmetall и ICEYE, базирующейся в США. Договор поддержан правительством ФРГ.

На днях Украина обвинила Google в публикации спутниковых снимков военных объектов ВСУ. На обращение в компанию с просьбой срочно удалить материалы Киеву ответили, что «в Google выходные и им не до этого». Спустя четыре дня американская корпорация всё же удалила снимки украинских военных объектов.

Google оправдался за слив спутниковых снимков украинских военных систем
Google оправдался за слив спутниковых снимков украинских военных систем
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ТАСС / IMAGO/Bihlmayerfotografie

Наталья Демьянова
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