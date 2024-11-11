Немецкий оборонный гигант начал передавать Киеву спутниковые снимки
Концерн Rheinmetall и компания ICEYE с октября передают Киеву спутниковые снимки
Немецкий оборонный концерн Rheinmetall совместно с финским производителем спутников ICEYE начал предоставлять Украине спутниковые снимки с высоким разрешением. Предполагается, что ВСУ смогут планировать свои действия с помощью предоставленных материалов.
«С начала октября Украина в рамках сотрудничества Rheinmetall и ICEYE получает новые спутниковые снимки, которые были сделаны спутниками SAR», — говорится в сообщении немецкого концерна.
Решение о предоставлении спутниковых снимков было принято в соответствии с подписанным в сентябре соглашением о расширении сотрудничества между Rheinmetall и ICEYE, базирующейся в США. Договор поддержан правительством ФРГ.
На днях Украина обвинила Google в публикации спутниковых снимков военных объектов ВСУ. На обращение в компанию с просьбой срочно удалить материалы Киеву ответили, что «в Google выходные и им не до этого». Спустя четыре дня американская корпорация всё же удалила снимки украинских военных объектов.
ТАСС / IMAGO/Bihlmayerfotografie