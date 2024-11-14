День логопеда, День эндокринолога, День социолога, Кузьминки осенние: Праздники и приметы 14 ноября Государственных торжеств 14 ноября в России нет. Поздравляем с профессиональными праздниками социологов, логопедов и эндокринологов, устраиваем Кузьминские вечеринки. 13 ноября, 21:02 Какие праздники отмечают в России 14 ноября. Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / Roman Samborskyi, Proxima Studio, © Freepik

Международный день логопеда

Дата в 2024 году: 14 ноября, четверг.

14 ноября, четверг. Международный профессиональный праздник.

Международный день логопеда — профессиональный праздник логопедов, дефектологов и специалистов, которые имеют отношение к диагностированию, профилактике и исправлению дефектов речи. В России в 2024 году Международный день логопеда проходит на неофициальном уровне 21-й раз.

Логопедия как наука изучает причины, механизмы, симптоматику, течение, структуру нарушений речевой деятельности, систему коррекционного воздействия. Со второй половины XIX века изучение недостатков речи при нормальном слухе приобрело по преимуществу медицинское направление. Исправление некоторых отклонений речи стали рассматривать как лечебную процедуру, которая проводилась врачами или медсёстрами.

С течением времени научные взгляды на речевую деятельность постоянно развивались, что привело к формированию современной логопедии. Эта область, основываясь на принципах дефектологии и взаимодействуя с такими дисциплинами, как психология, физиология и лингвистика, рассматривает речь как сложную систему со множеством функций, оказывающую влияние на психическое развитие.

Цель Международного дня логопеда — информирование общественности о существовании науки о нарушениях речи и способах их устранения посредством специального обучения.

Всемирный день борьбы с диабетом

Дата в 2024 году: 14 ноября, четверг.

14 ноября, четверг. Международная дата.

Всемирный день борьбы с диабетом 14 ноября был учреждён в 1991 году. Фото © ТАСС / ITAR

Всемирный день борьбы с диабетом (World Diabetes Day) был учреждён в 1991 году Международной диабетической федерацией (International Diabetes Federation, IDF) и Всемирной организацией здравоохранения (World Health Organization) как реакция на угрозу возрастания заболевания диабетом во всём мире. С 2007 года Всемирный день борьбы с диабетом проводится под эгидой ООН.

Праздник приурочен ко дню рождения (14 ноября 1891 года) канадского врача и физиолога Фредерика Бантинга. Именно этот учёный вместе с врачом Чарльзом Бестом сыграл решающую роль в открытии в 1922 году инсулина — лекарства, спасающего жизнь людям, больным диабетом.

Сахарный диабет представляет собой длительное нарушение обмена веществ, возникающее вследствие недостаточной продукции инсулина поджелудочной железой или неспособности организма эффективно утилизировать этот гормон. Как следствие, концентрация глюкозы в крови значительно превышает норму, что приводит к состоянию, известному как гипергликемия. Данное заболевание носит хронический характер и требует постоянного контроля и коррекции для предотвращения серьёзных осложнений, затрагивающих различные системы организма.

На протяжении многих веков человечество не знало способов борьбы с этой болезнью. Диагноз «сахарный диабет» означал для пациента отсутствие надежды не только на выздоровление, но и на жизнь. Без инсулина — гормона, необходимого для усвоения глюкозы тканями — организм обречён на медленное угасание. Несмотря на то что сахарный диабет по-прежнему неизлечим, инсулин позволяет людям контролировать заболевание.

Однако, несмотря на все успехи медицинской науки, число случаев заболевания сахарным диабетом в мире растёт. Это единственное серьёзное неинфекционное заболевание, при котором вероятность преждевременной смерти увеличивается, а не уменьшается. Международный день борьбы с диабетом направлен на повышение осведомлённости населения о причинах, последствиях и способах предотвращения заболевания.

День эндокринолога

Дата в 2024 году: 14 ноября, четверг.

14 ноября, четверг. Международный профессиональный праздник.

День эндокринолога отмечается в ту же дату, что и Всемирный день борьбы с диабетом, и это неслучайно. Оба события связаны с днём рождения Фредерика Бантинга, открывшего инсулин в чистом виде. Эндокринологи играют ключевую роль в лечении пациентов с сахарным диабетом, а также занимаются множеством других заболеваний, связанных с эндокринной системой.

Эндокринолог занимается профилактикой, диагностикой и при необходимости коррекцией нарушений работы желёз внутренней секреции. Он отвечает за регулирование замещения, стимуляцию или подавление выработки гормонов и биологически активных веществ, чтобы поддерживать жизненно важные функции организма. Сегодня эти специалисты принимают поздравления от коллег, пациентов и близких.

День социолога

Неофициальный профессиональный праздник — День социолога — отмечают 14 ноября. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Nicoleta Ionescu

Дата в 2024 году: 14 ноября, четверг. Неофициальный профессиональный праздник.

День социолога в России берёт своё начало на кафедре социологии Санкт-Петербургского государственного университета, который по праву считается колыбелью отечественной академической социологии. Праздник появился по инициативе первого декана факультета социологии СПбГУ А.О. Бороноева. Дата празднования была выбрана неслучайно — она приурочена к открытию Русской высшей школы общественных наук на улице Сорбонны в Париже, что символизирует связь российской социологии с её европейскими корнями.

Само понятие «социология» происходит от латинского «социус» (общественный) и древнегреческого «логос» (учение). Эта наука зародилась во Франции в первой половине XIX века, а сам термин был введён в научный оборот французским философом Огюстом Контом. Он определил социологию как науку, изучающую закономерности развития общества. Сегодня социология представляет собой обширное исследовательское поле, в рамках которого выделяются различные специализированные направления, такие как социология права, социология семьи, социология культуры и многие другие. Каждое из этих направлений вносит свой вклад в понимание сложных социальных процессов и явлений, помогая нам лучше понять общество, в котором мы живём.

Кузьминки осенние

Народно-христианский праздник Кузьминки осенние отмечается 14 ноября. Фото © azbyka

Дата в 2024 году: 14 ноября, четверг.

14 ноября, четверг. Другие названия: Кузьминки, Кузьма и Демьян, Козьма и Демьян Курятники, Кузнецы, Кузьма и Демьян – рукомесленники, Батюшка Козмодемьян, Курьи именины, Курячий праздник, Куриная смерть, Праздник девичества, Встреча зимы.

Кузьминки, Кузьма и Демьян, Козьма и Демьян Курятники, Кузнецы, Кузьма и Демьян – рукомесленники, Батюшка Козмодемьян, Курьи именины, Курячий праздник, Куриная смерть, Праздник девичества, Встреча зимы. Церковное название: Бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана Азийских и матери их преподобной Феодотии.

Бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана Азийских и матери их преподобной Феодотии. Значение: Почтение памяти святых Космы и Дамиана.

Народно-христианский праздник Кузьминки осенние отмечается 14 ноября (1 ноября по старому стилю). Православные верующие в этот день чтут память святых бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана Азийских и матери их преподобной Феодотии.

Братья Косма и Дамиан, воспитанные матерью в христианской вере, стали целителями, помогая безнадёжно больным людям и не беря платы за свои труды. Однажды они спасли женщину от смертельной болезни. Она попросила Кузьму принять три яйца в благодарность. Кузьма согласился, что разозлило Демьяна, и тот запретил хоронить их вместе из-за нарушения обета.

После их смерти христиане не знали, как выполнить завещание Демьяна. Вдруг появился верблюд, которого братья когда-то вылечили, и сказал человеческим голосом, что Кузьма принял дары не из корысти. Тогда братьев похоронили вместе в одной могиле.

В этот день было принято дарить друг другу кур. Этих кур не забивали, пока они не умирали естественной смертью, а кормили овсом или ячменём. Считалось, что их яйца обладают целебными свойствами. Также существовало поверье, что ноги петуха, убитого в этот день и заброшенные на крышу, способствуют увеличению числа домашней птицы.

14 ноября девушки устраивали Кузьминские вечеринки. За несколько дней до праздника они арендовали избу, собирали продукты и варили пиво. Вечером приходили парни и начинались развлечения, танцы и флирт. Когда еда заканчивалась, молодёжь шла воровать кур, и в этот день такие кражи прощались.

На Кузьминки отмечали последние осенние свадьбы, женщины начинали прясть, а кузнецы не работали, так как это считалось грехом.

Приметы 14 ноября

Приметы о прогнозе погоды на зимний сезон и весну 14 ноября. Фото © ТАСС / Олег Елков

Если в этот день стоит тёплая погода, то настоящая зима придёт только в последней декаде декабря и будет малоснежной и не очень суровой.

Если на Кузьминки осенние деревья полностью не сбросили листву, то зима будет лютой и урожай не уродится.

Если в этот день пошёл снег, то весной река разольётся.

Именины 14 ноября отмечают

Мужчины: Ян, Яков, Фома, Фёдор, Теодор, Савва, Пётр, Кузьма, Иван, Дмитрий, Денис, Демьян, Давид, Александр, Адриан.

Ян, Яков, Фома, Фёдор, Теодор, Савва, Пётр, Кузьма, Иван, Дмитрий, Денис, Демьян, Давид, Александр, Адриан. Женщины: Юлиана, Ульяна, Елизавета, Агриппина.

Авторы Андрей Соколов